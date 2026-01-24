Soirée Jeux Salle Polyvalente Miriam Makeba Rennes
Viens nous rejoindre à notre soirée jeux organisée tous les mois !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-13T19:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-13T22:00:00.000+01:00
Salle Polyvalente Miriam Makeba 9 rue Rose Valland – Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine