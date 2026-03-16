Soirée jeux Salle Polyvalente Miriam Makeba Rennes

Soirée jeux Salle Polyvalente Miriam Makeba Rennes

Soirée jeux Salle Polyvalente Miriam Makeba Rennes vendredi 10 avril 2026.

Soirée jeux Salle Polyvalente Miriam Makeba Rennes Vendredi 10 avril, 19h00 Ille-et-Vilaine

Envie d’un moment convivial ? Rejoignez-nous pour un pique-nique partagé avec jeux, gourmandises et rencontres. Enfants, familles, habitant·e·s du quartier : tout le monde est bienvenu !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-10T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-10T22:00:00.000+02:00

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Salle Polyvalente Miriam Makeba 9 rue Rose Valland – Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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