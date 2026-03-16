Soirée jeux Salle Polyvalente Miriam Makeba Rennes Vendredi 10 avril, 19h00 Ille-et-Vilaine

Envie d’un moment convivial ? Rejoignez-nous pour un pique-nique partagé avec jeux, gourmandises et rencontres. Enfants, familles, habitant·e·s du quartier : tout le monde est bienvenu !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-10T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-10T22:00:00.000+02:00

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Salle Polyvalente Miriam Makeba 9 rue Rose Valland – Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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