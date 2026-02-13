Soirée Jeux, Salle Polyvalente Miriam Makeba, Rennes

Soirée Jeux Vendredi 13 mars, 19h00 Salle Polyvalente Miriam Makeba Ille-et-Vilaine

2026-03-13T19:00:00+01:00 – 2026-03-13T22:00:00+01:00



Salle Polyvalente Miriam Makeba 9 rue Rose Valland – Rennes Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne

Viens nous rejoindre à notre soirée jeux organisée tous les mois !