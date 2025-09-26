Soirée jeux Centre social Saulieu

Soirée jeux Centre social Saulieu vendredi 26 septembre 2025.

Soirée jeux

Centre social 5 Rue du Tour des Fossés Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Venez participer à une soirée jeux et passer un moment convivial .

Centre social 5 Rue du Tour des Fossés Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 20 43 centre-social@saulieu-morvan.fr

English : Soirée jeux

German : Soirée jeux

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée jeux Saulieu a été mis à jour le 2025-09-04 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)