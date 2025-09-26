Soirée jeux Centre social Saulieu
Soirée jeux Centre social Saulieu vendredi 26 septembre 2025.
Soirée jeux
Centre social 5 Rue du Tour des Fossés Saulieu Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-26
Venez participer à une soirée jeux et passer un moment convivial .
Centre social 5 Rue du Tour des Fossés Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 20 43 centre-social@saulieu-morvan.fr
English : Soirée jeux
German : Soirée jeux
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée jeux Saulieu a été mis à jour le 2025-09-04 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)