Soirée jeux Centre Social Saulieu
Soirée jeux Centre Social Saulieu mercredi 29 octobre 2025.
Soirée jeux
Centre Social 5 Rue du Tour des Fossés Saulieu Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-29 15:00:00
fin : 2025-10-29
Venez passer un moment jeux dans la bonne humeur .
Centre Social 5 Rue du Tour des Fossés Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 20 43 centre-social@saulieu-morvan.fr
