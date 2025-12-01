Soirée jeux Centre Social Saulieu
Soirée jeux Centre Social Saulieu vendredi 19 décembre 2025.
Soirée jeux
Centre Social 5 Rue du Tour des Fossés Saulieu Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 16:00:00
fin : 2025-12-19 20:00:00
Date(s) :
2025-12-19
Venez participer à une soirée convivial autour de jeux et d’un gouter .
Centre Social 5 Rue du Tour des Fossés Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 20 43
English : Soirée jeux
L’événement Soirée jeux Saulieu a été mis à jour le 2025-12-03 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)