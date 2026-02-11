Soirée jeux Place royale Sauveterre-de-Béarn
Soirée jeux Place royale Sauveterre-de-Béarn mercredi 18 février 2026.
Soirée jeux
Place royale La Guinguette Sud Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : 2026-02-18
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Sauveterre nous voilà !
Armés des jeux de société du Moment, les Gentils Animateurs montent à l’assaut de la Guinguette Sud ! Tout est réunit pour vous faire passer une belle soirée ludique : une proposition de restauration, de quoi boire un verre et des jeux par milliers (enfin presque). .
Place royale La Guinguette Sud Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 33 55 31 contact@lemomentlibrairie.fr
English : Soirée jeux
