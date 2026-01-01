Soirée jeux

Sceaux-du-Gâtinais Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Soirée jeux

Venez vous détendre et passer une soirée conviviale autour de jeux dans une ambiance des plus chaleureuses dans vtre brewpub préféré à La Fabrik ! .

Sceaux-du-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire

English :

Game night

