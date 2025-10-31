Soirée Jeux Schirmeck
Soirée Jeux Schirmeck vendredi 31 octobre 2025.
Soirée Jeux
3 Place du Marché Schirmeck Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-31 18:00:00
fin : 2025-10-31 21:00:00
Date(s) :
2025-10-31
La médiathèque de Schirmeck vous convie à sa soirée jeux ! Un évènement accessible à tous, n’hésitez pas à apporter vos jeux favoris. Réservation souhaitée. Petite restauration proposée sur place par l’association Les Ecoliers. .
3 Place du Marché Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 67 92 mediatheque@ville-schirmeck.fr
