Soirée Jeux Schirmeck

Soirée Jeux Schirmeck vendredi 31 octobre 2025.

Soirée Jeux

3 Place du Marché Schirmeck Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-31 18:00:00

fin : 2025-10-31 21:00:00

Date(s) :

2025-10-31

La médiathèque de Schirmeck vous convie à sa soirée jeux ! Un évènement accessible à tous, n’hésitez pas à apporter vos jeux favoris. Réservation souhaitée. Petite restauration proposée sur place par l’association Les Ecoliers. .

3 Place du Marché Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 67 92 mediatheque@ville-schirmeck.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Jeux Schirmeck a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche