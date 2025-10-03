SOIREE JEUX SEICH Seich

SOIREE JEUX SEICH Seich vendredi 3 octobre 2025.

SOIREE JEUX

SEICH BIZOUS MAISON DU VILLAGE Seich Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 20:00:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Rejoignez-nous pour des soirées jeux conviviales à la maison du village de Bizous, chaque premier vendredi du mois à 20h00, où familles et amis peuvent se détendre et s’amuser ensemble.

Apportez vos jeux et vos chaussons pour des moments chaleureux, l’entrée est gratuite avec une tirelire pour ceux qui le souhaitent !

.

SEICH BIZOUS MAISON DU VILLAGE Seich 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 13 14 43

English :

Join us for friendly game nights at the Bizous village house, every first Friday of the month at 8:00 pm, where families and friends can relax and have fun together.

Bring your own games and slippers for a warm and friendly evening, with free entry and a piggy bank for those who want one!

German :

Begleiten Sie uns zu geselligen Spieleabenden im Dorfhaus von Bizous, jeden ersten Freitag im Monat um 20.00 Uhr, wo Familien und Freunde sich entspannen und gemeinsam Spaß haben können.

Bringen Sie Ihre Spiele und Hausschuhe für gemütliche Stunden mit. Der Eintritt ist frei, mit einem Sparschwein für diejenigen, die es wünschen!

Italiano :

Unisciti a noi per le serate di gioco amichevoli presso la casa del villaggio di Bizous, ogni primo venerdì del mese alle 20.00, dove famiglie e amici possono rilassarsi e divertirsi insieme.

Portate i vostri giochi e le vostre pantofole per una serata calda e conviviale; l’ingresso è gratuito, con un salvadanaio per chi lo desidera!

Espanol :

Únase a nosotros para disfrutar de agradables veladas de juegos en la casa del pueblo de Bizous, todos los primeros viernes de mes a las 20.00 horas, donde familias y amigos pueden relajarse y divertirse juntos.

Trae tus propios juegos y zapatillas para pasar una tarde cálida y agradable, y la entrada es gratuita, ¡con una hucha para los que quieran!

L’événement SOIREE JEUX Seich a été mis à jour le 2025-09-23 par OT de Neste-Barousse|CDT65