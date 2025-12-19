Soirée jeux Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens

Soirée jeux

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne

Début : 2026-01-30 18:00:00

fin : 2026-01-30 21:00:00

2026-01-30

Venez partager un moment de détente et de découverte autour de nombreux jeux, adaptés à tous les âges et tous les goûts.

En famille, entre amis ou même en solo, c’est l’occasion idéale de rencontrer d’autres passionnés, de découvrir de nouveaux jeux ou simplement de passer une soirée agréable dans une ambiance chaleureuse.

Que vous soyez amateur de stratégie, de coopération ou de jeux d’ambiance, il y en aura pour tout le monde ! .

