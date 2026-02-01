Soirée jeux Ludo-médiathèque Espace Jean-Christophe Rufin Sens
Soirée jeux Ludo-médiathèque Espace Jean-Christophe Rufin Sens vendredi 27 février 2026.
Soirée jeux
Ludo-médiathèque Espace Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne
Gratuit
Début : 2026-02-27 18:00:00
fin : 2026-05-29 21:00:00
2026-02-27 2026-03-27 2026-05-29 2026-06-26 2026-09-25 2026-10-30 2026-11-27 2026-12-18
Tous les derniers vendredi du mois venez découvrir de nouveaux jeux.
Seul, entre amis ou en famille, il y a forcément un jeu pour vous.
Les soirées jeux, ce sont aussi des soirées thématiques ! .
Ludo-médiathèque Espace Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 72 80 mediatheque@mairie-sens.fr
