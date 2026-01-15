SOIRÉE JEUX MÉDIATHÈQUE LA RUCHE Seysses

SOIRÉE JEUX

MÉDIATHÈQUE LA RUCHE 10 Place de la Liberation Seysses Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 17:00:00

fin : 2026-03-03 20:00:00

Date(s) :

2026-03-03

En partenariat avec la section jeux du Foyer Rural de Seysses, jouez en famille ou entre amis.

En partenariat avec la section jeux du Foyer Rural de Seysses. Avec les membres de la section jeux du Foyer Rural de Seysses, jouez en famille ou entre amis ! Quelle que soit votre expérience et les jeux que vous aimez, cette soirée est pour vous jeux de stratégie, de cartes, d’ambiance ou d’imaginaire, jeux coopératifs ou compétitifs, parties longues ou courtes… il y a des jeux pour tout le monde !

Tout public .

MÉDIATHÈQUE LA RUCHE 10 Place de la Liberation Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 63 culture@mairie-seysses.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In partnership with the games section of the Foyer Rural de Seysses, play with family and friends.

L’événement SOIRÉE JEUX Seysses a été mis à jour le 2026-01-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE