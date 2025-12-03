SOIRÉE JEUX SOUEICHKFÉ Soueich
SOIRÉE JEUX SOUEICHKFÉ Soueich mercredi 3 décembre 2025.
SOIRÉE JEUX
SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03 19:30:00
fin : 2025-12-03
Date(s) :
2025-12-03
Le SoueichKfé vous invite à sa soirée jeux !
Apportez vos jeux préférés à partager… ou venez en découvrir de nouveaux !
Un petit creux ? Profitez de nos croque-monsieur à seulement 3 €. .
SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com
English :
SoueichKfé invites you to its game night!
L’événement SOIRÉE JEUX Soueich a été mis à jour le 2025-11-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE