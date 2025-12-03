SOIRÉE JEUX SOUEICHKFÉ Soueich

SOIRÉE JEUX

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 19:30:00

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Le SoueichKfé vous invite à sa soirée jeux !

Apportez vos jeux préférés à partager… ou venez en découvrir de nouveaux !

Un petit creux ? Profitez de nos croque-monsieur à seulement 3 €. .

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com

English :

SoueichKfé invites you to its game night!

