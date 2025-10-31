Soirée jeux spécial Halloween à Briv’yolo Brive-la-Gaillarde

Soirée jeux spécial Halloween à Briv’yolo Brive-la-Gaillarde vendredi 31 octobre 2025.

Soirée jeux spécial Halloween à Briv’yolo

Place Molière Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Soirée jeux en partenariat avec Le Gobelin.

A partir de 19h30 .

Place Molière Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 31 01 19

English :

German : Soirée jeux spécial Halloween à Briv’yolo

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée jeux spécial Halloween à Briv’yolo Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-10-20 par Brive Tourisme