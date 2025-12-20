Soirée jeux spécial jeux coopératifs Rue Albert Theulier Eyzerac
Soirée jeux spécial jeux coopératifs Rue Albert Theulier Eyzerac vendredi 9 janvier 2026.
Soirée jeux spécial jeux coopératifs
Rue Albert Theulier Ludothèque Eyzerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-09
fin : 2026-01-09
Date(s) :
2026-01-09
Chacun apporte un plat sucré ou salé à partager
Ouvert à tous Gratuit
Ouvert à tous Gratuit
Chacun apporte un plat sucré ou salé à partager
Ouvert à tous Gratuit .
Rue Albert Theulier Ludothèque Eyzerac 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 31 95 56
English : Soirée jeux spécial jeux coopératifs
Everyone brings a sweet or savoury dish to share
Open to all Free
L’événement Soirée jeux spécial jeux coopératifs Eyzerac a été mis à jour le 2025-12-16 par Isle-Auvézère