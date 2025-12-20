Soirée jeux spécial jeux coopératifs Rue Albert Theulier Eyzerac

Soirée jeux spécial jeux coopératifs

Chacun apporte un plat sucré ou salé à partager

Ouvert à tous Gratuit

Rue Albert Theulier Ludothèque Eyzerac 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 31 95 56

English : Soirée jeux spécial jeux coopératifs

Everyone brings a sweet or savoury dish to share

Open to all Free

L’événement Soirée jeux spécial jeux coopératifs Eyzerac a été mis à jour le 2025-12-16 par Isle-Auvézère