Soirée jeux spécial jeux coopératifs Rue Albert Theulier Eyzerac vendredi 9 janvier 2026.

Rue Albert Theulier Ludothèque Eyzerac Dordogne

Tarif : – –

Début : 2026-01-09
fin : 2026-01-09

2026-01-09

Chacun apporte un plat sucré ou salé à partager
Ouvert à tous Gratuit
Rue Albert Theulier Ludothèque Eyzerac 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 31 95 56 

English : Soirée jeux spécial jeux coopératifs

Everyone brings a sweet or savoury dish to share
Open to all Free

