Soirée jeux spéciale double 6 Arthon en Retz Chaumes-en-Retz
Soirée jeux spéciale double 6
Arthon en Retz 5 rue des Écoliers Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique
Début : 2026-01-30 18:00:00
2026-01-30
Passionnez de jeux de société que diriez-vous de participer à une soirée spéciale Double 6 Rendez-vous à la bibliothèque de l’Aqueduc d’Arthon à Chaumes-en-Retz
Participez au prix du public Double 6 organisé par la Maison des Jeux à Nantes.
6 jeux d’auteurs et d’autrices francophones sont à tester, avant la remise du prix en février lors de la clôture du festival des jeux de Saint-Herblain.
Pratique
conseillé à partir de 8ans
gratuit
sur réservation via le lien billetweb ici
rendez-vous à la bibliothèque l’Aqueduc d’Arthon-en-Retz
Arthon en Retz 5 rue des Écoliers Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 61 84 32 bibliotheques@chaumesenretz
English :
Fascinated by board games, why not take part in a special Double 6 evening? Meet us at the Aqueduc d’Arthon library in Chaumes-en-Retz
