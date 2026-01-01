Soirée jeux spéciale double 6 Arthon en Retz Chaumes-en-Retz

Soirée jeux spéciale double 6

Arthon en Retz 5 rue des Écoliers Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2026-01-30 18:00:00

fin : 2026-01-30 18:00:00

Date(s) :

2026-01-30

Passionnez de jeux de société que diriez-vous de participer à une soirée spéciale Double 6 Rendez-vous à la bibliothèque de l’Aqueduc d’Arthon à Chaumes-en-Retz

Participez au prix du public Double 6 organisé par la Maison des Jeux à Nantes.

6 jeux d’auteurs et d’autrices francophones sont à tester, avant la remise du prix en février lors de la clôture du festival des jeux de Saint-Herblain.



Pratique

conseillé à partir de 8ans

gratuit

sur réservation via le lien billetweb ici

rendez-vous à la bibliothèque l’Aqueduc d’Arthon-en-Retz

Arthon en Retz 5 rue des Écoliers Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 61 84 32 bibliotheques@chaumesenretz

English :

Fascinated by board games, why not take part in a special Double 6 evening? Meet us at the Aqueduc d’Arthon library in Chaumes-en-Retz

