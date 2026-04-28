Soirée jeux spéciale enquête Musée de Royan Royan

Informations pratiques

Royan

Soirée jeux spéciale enquête

Musée de Royan 31 av de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

1972 – Royan

À l’occasion du Festival International d’Art Contemporain (FIAC), vous êtes conviés à un événement exceptionnel au marché de quartier.

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Musée de Royan 31 av de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 95 09 ludotheque@mairie-royan.fr

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English :

1972 – Royan

%C0 As part of the International Festival of Contemporary Art (FIAC), you %EAre invited %E0 to a %E9v%E9nement exceptional at the neighborhood market.

L’événement Soirée jeux spéciale enquête Royan a été mis à jour le 2026-09-03 par Mairie de Royan