Soirée jeux spéciale enquête Musée de Royan Royan
samedi 17 octobre 2026 · Musée de Royan · Royan
Informations pratiques
Royan
Soirée jeux spéciale enquête
Musée de Royan 31 av de Paris Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
1972 – Royan
À l’occasion du Festival International d’Art Contemporain (FIAC), vous êtes conviés à un événement exceptionnel au marché de quartier.
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Musée de Royan 31 av de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 95 09 ludotheque@mairie-royan.fr
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English :
1972 – Royan
%C0 As part of the International Festival of Contemporary Art (FIAC), you %EAre invited %E0 to a %E9v%E9nement exceptional at the neighborhood market.
L’événement Soirée jeux spéciale enquête Royan a été mis à jour le 2026-09-03 par Mairie de Royan
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