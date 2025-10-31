Soirée jeux spéciale Halloween Pornic

Soirée jeux spéciale Halloween Pornic vendredi 31 octobre 2025.

Soirée jeux spéciale Halloween

50 quai Leray Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : 
Début : 2025-10-31 20:00:00
fin : 2025-10-31 22:30:00

Début : 2025-10-31 20:00:00

fin : 2025-10-31 22:30:00

Date(s) :

2025-10-31

Le Carrousel du Jeu et la Team Marius vous invitent à une soirée jeux pas comme les autres… Ambiance Halloween garantie !

Frissons, rires et stratégie s’invitent chez Marius pour une soirée jeux spéciale Halloween ! Le 31 octobre, le Carrousel du Jeu sort ses plus terribles plateaux pour vous plonger dans des univers pleins de mystère et de suspense. En équipe ou en solo, laissez-vous emporter par la magie des jeux de rôle, des défis et des énigmes ensorcelantes. Une soirée parfaite pour tester vos nerfs et votre esprit d’équipe dans une ambiance aussi ludique qu’effrayante…

2 ambiances pour cette soirée spéciale Halloween

au 1er étage du restaurant Marius, découvrez de nombreux jeux de société

de 20h à 22h30

sans inscription, entrée libre

âge minimum 12 ans

au 2ème étage, à la Belle étoile, oserez-vous rejoindre le village des Loups-Garous ?

Deux parties organisées avec inscription obligatoire (places limitées à 15 joueurs par session)

1ère partie 20h30 | 2ème partie 21h30

âge minimum 18 ans .

50 quai Leray Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 16 81

English :

Le Carrousel du Jeu and Team Marius invite you to a game night like no other? Halloween atmosphere guaranteed!

German :

Das Carrousel du Jeu und das Team Marius laden Sie zu einem Spieleabend der besonderen Art ein? Halloween-Atmosphäre garantiert!

Italiano :

Le Carrousel du Jeu e il Team Marius vi invitano a una serata di gioco senza precedenti? Atmosfera da Halloween garantita!

Espanol :

Le Carrousel du Jeu y el Team Marius le invitan a una noche de juegos sin igual? ¡Ambiente de Halloween garantizado!

