Soirée jeux sur le thème du Japon Cacaothé Périgueux

Périgueux

Soirée jeux sur le thème du Japon

Cacaothé 7 Avenue Daumesnil Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 18:30:00

fin : 2026-04-11 21:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Animation jeux de société sur le thème du Japon .

Cacaothé 7 Avenue Daumesnil Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 46 75 41

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English : Soirée jeux sur le thème du Japon

L’événement Soirée jeux sur le thème du Japon Périgueux a été mis à jour le 2026-04-05 par OT Communal de Périgueux