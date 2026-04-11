Soirée jeux sur le thème du Japon Cacaothé Périgueux
Soirée jeux sur le thème du Japon Cacaothé Périgueux samedi 11 avril 2026.
Périgueux
Soirée jeux sur le thème du Japon
Cacaothé 7 Avenue Daumesnil Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 18:30:00
fin : 2026-04-11 21:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Animation jeux de société sur le thème du Japon .
Cacaothé 7 Avenue Daumesnil Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 46 75 41
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English : Soirée jeux sur le thème du Japon
L’événement Soirée jeux sur le thème du Japon Périgueux a été mis à jour le 2026-04-05 par OT Communal de Périgueux
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