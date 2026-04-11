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Soirée jeux sur le thème du Japon Cacaothé Périgueux

Soirée jeux sur le thème du Japon Cacaothé Périgueux

Soirée jeux sur le thème du Japon Cacaothé Périgueux samedi 11 avril 2026.

Lieu : Cacaothé

Adresse : 7 Avenue Daumesnil

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : samedi 11 avril 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Gratuit

Périgueux

Soirée jeux sur le thème du Japon

Cacaothé 7 Avenue Daumesnil Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 18:30:00
fin : 2026-04-11 21:00:00

Date(s) :
2026-04-11

Animation jeux de société sur le thème du Japon   .

Cacaothé 7 Avenue Daumesnil Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 46 75 41 

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English : Soirée jeux sur le thème du Japon

L’événement Soirée jeux sur le thème du Japon Périgueux a été mis à jour le 2026-04-05 par OT Communal de Périgueux

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