Soirée Jeux Télé Salle des fêtes de Saint Magne Saint-Magne

Soirée jeux TV à vous de jouer !

Le Comité des fêtes de Saint-Magne vous donne rendez-vous samedi 31 janvier à 19h la salle des fêtes se transforme en plateau télé grandeur nature.

En équipe, venez tester votre culture, relever les défis et tenter de remporter la coupe du meilleur joueur ou de la meilleure équipe.

Repas sur réservation

Camembert rôti + charcuterie & salade 12 €

Grillades + frites 6 €

Menu enfant (nuggets + frites) 5 €

Apéritif offert par le Comité des Fêtes.

Réservations jusqu’au 26 janvier dans les commerces partenaires

Chez Ali (épicerie) • Le Fournil d’Artur (boulangerie) • Mammamoka (coffee shop)

Entre amis, en famille ou entre voisins, venez partager une soirée conviviale, gourmande et pleine de bonne humeur. .

Salle des fêtes de Saint Magne Route de Béliet Saint-Magne 33125 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 74 32 94

