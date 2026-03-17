Soirée jeux L’Arène Tence

Soirée jeux L’Arène Tence vendredi 10 avril 2026.

Soirée jeux

L’Arène 6 Rue d’Annonay Tence Haute-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 20:00:00
fin : 2026-04-10

Date(s) :
2026-04-10

Découvrez Unmatched, une série de jeux d’escarmouche.
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L’Arène 6 Rue d’Annonay Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 44 90 79  gaelle@arene.cafe

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English :

Discover Unmatched, a series of skirmish games.

L’événement Soirée jeux Tence a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

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