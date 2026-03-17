Soirée jeux L’Arène Tence
Soirée jeux L’Arène Tence vendredi 10 avril 2026.
Soirée jeux
L’Arène 6 Rue d’Annonay Tence Haute-Loire
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 20:00:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Découvrez Unmatched, une série de jeux d’escarmouche.
.
L’Arène 6 Rue d’Annonay Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 44 90 79 gaelle@arene.cafe
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover Unmatched, a series of skirmish games.
L’événement Soirée jeux Tence a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Haut-Lignon