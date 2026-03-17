Soirée jeux L’Arène Tence

Soirée jeux

L’Arène 6 Rue d’Annonay Tence Haute-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Découvrez Unmatched, une série de jeux d’escarmouche.

.

L’Arène 6 Rue d’Annonay Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 44 90 79 gaelle@arene.cafe

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover Unmatched, a series of skirmish games.

L’événement Soirée jeux Tence a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Haut-Lignon