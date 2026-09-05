Soirée jeux L’HanGare Thiviers
vendredi 16 octobre 2026 · L'HanGare · Thiviers
Informations pratiques
Thiviers
Soirée jeux
L’HanGare 19 Rue Pierre Semard Thiviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 18:30:00
fin : 2026-10-16 23:00:00
Date(s) :
2026-10-16
Soirée spéciale gros jeux de plateaux. Gratuit, ouvert à tous, sur inscription.
Soirée spéciale gros jeux de plateaux. Gratuit, ouvert à tous, sur inscription. .
L’HanGare 19 Rue Pierre Semard Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 31 95 56
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English : Soirée jeux
The era of Mars domestication has begun. In Terraforming Mars, powerful corporations are working to make the Red Planet habitable. Temperature, oxygen and oceans are the three main areas of development.
L’événement Soirée jeux Thiviers a été mis à jour le 2026-09-05 par Isle-Auvézère
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