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Soirée jeux L’HanGare Thiviers

vendredi 16 octobre 2026 · L'HanGare · Thiviers

Soirée jeux L’HanGare Thiviers

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
L'HanGare
Adresse
19 Rue Pierre Semard
Ville
24800 Thiviers
Département
Dordogne
Tarif

Thiviers

Soirée jeux

L’HanGare 19 Rue Pierre Semard Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 18:30:00
fin : 2026-10-16 23:00:00

Date(s) :
2026-10-16

Soirée spéciale gros jeux de plateaux. Gratuit, ouvert à tous, sur inscription.
Soirée spéciale gros jeux de plateaux. Gratuit, ouvert à tous, sur inscription.   .

L’HanGare 19 Rue Pierre Semard Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 31 95 56 

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English : Soirée jeux

The era of Mars domestication has begun. In Terraforming Mars, powerful corporations are working to make the Red Planet habitable. Temperature, oxygen and oceans are the three main areas of development.

L’événement Soirée jeux Thiviers a été mis à jour le 2026-09-05 par Isle-Auvézère

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