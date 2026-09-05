Soirée jeux L’HanGare Thiviers

Informations pratiques

Thiviers

Soirée jeux

L’HanGare 19 Rue Pierre Semard Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 18:30:00

fin : 2026-10-16 23:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Soirée spéciale gros jeux de plateaux. Gratuit, ouvert à tous, sur inscription.

Soirée spéciale gros jeux de plateaux. Gratuit, ouvert à tous, sur inscription. .

L’HanGare 19 Rue Pierre Semard Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 31 95 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée jeux

The era of Mars domestication has begun. In Terraforming Mars, powerful corporations are working to make the Red Planet habitable. Temperature, oxygen and oceans are the three main areas of development.

L’événement Soirée jeux Thiviers a été mis à jour le 2026-09-05 par Isle-Auvézère