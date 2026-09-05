Soirée jeux Rue Albert Theulier Thiviers
vendredi 4 décembre 2026 · Rue Albert Theulier · Thiviers
Informations pratiques
Thiviers
Soirée jeux
Rue Albert Theulier Ludothèque Thiviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 18:30:00
fin : 2026-12-04 22:00:00
Date(s) :
2026-12-04
Apportez vos jeux préférés pour les faire découvrir. Gratuit, ouvert à tous. Chacun apporte un plat sucré/salé à partager
Apportez vos jeux préférés pour les faire découvrir. Gratuit, ouvert à tous. Chacun apporte un plat sucré/salé à partager .
Rue Albert Theulier Ludothèque Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 31 95 56
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English : Soirée jeux
Bring your favorite games so others can try them out. Free and open to everyone. Everyone should bring a sweet or savory dish to share.
L’événement Soirée jeux Thiviers a été mis à jour le 2026-09-05 par Isle-Auvézère
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