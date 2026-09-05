Soirée jeux Rue Albert Theulier Thiviers

Informations pratiques

Thiviers

Soirée jeux

Rue Albert Theulier Ludothèque Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 18:30:00

fin : 2026-12-04 22:00:00

Date(s) :

2026-12-04

Apportez vos jeux préférés pour les faire découvrir. Gratuit, ouvert à tous. Chacun apporte un plat sucré/salé à partager

Apportez vos jeux préférés pour les faire découvrir. Gratuit, ouvert à tous. Chacun apporte un plat sucré/salé à partager .

Rue Albert Theulier Ludothèque Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 31 95 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée jeux

Bring your favorite games so others can try them out. Free and open to everyone. Everyone should bring a sweet or savory dish to share.

L’événement Soirée jeux Thiviers a été mis à jour le 2026-09-05 par Isle-Auvézère