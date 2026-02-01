Soirée jeux Salle des fêtes Thoisy-la-Berchère
Soirée jeux Salle des fêtes Thoisy-la-Berchère vendredi 27 février 2026.
Soirée jeux
Salle des fêtes Rue Sous le Château Thoisy-la-Berchère Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 16:00:00
fin : 2026-02-27 20:00:00
Date(s) :
2026-02-27
Envie de passer un bon moment autour de jeux de sociétés diverses et variés, ce moment est fait pour vous. Buvette sur place .
Salle des fêtes Rue Sous le Château Thoisy-la-Berchère 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 20 43 centre-social@saulieu-morvan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée jeux Thoisy-la-Berchère a été mis à jour le 2026-02-05 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)