Soirée jeux Salle des fêtes Thoisy-la-Berchère

Soirée jeux

Salle des fêtes Rue Sous le Château Thoisy-la-Berchère Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 16:00:00

fin : 2026-02-27 20:00:00

Date(s) :

2026-02-27

Envie de passer un bon moment autour de jeux de sociétés diverses et variés, ce moment est fait pour vous. Buvette sur place .

Salle des fêtes Rue Sous le Château Thoisy-la-Berchère 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 20 43 centre-social@saulieu-morvan.fr

