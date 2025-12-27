Soirée jeux Totems Pacé Vendredi 30 janvier 2026, 20h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Focus sur les jeux récompensés par le prix Lizzie Magie (Semaines en Jeu de Rennes en Jeu)

Focus sur les jeux récompensés pour leur engagement social, politique ou environnemental par le prix Lizzie Magie. Dans le cadre des Semaines en Jeu organisées à l’occasion du festival Rennes en Jeu.

Vendredi 30 janvier à partir de 20h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-30T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-30T23:00:00.000+01:00

http://www.totems.bzh/

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine

contact@totems.bzh 02 99 85 51 10



