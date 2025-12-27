Soirée jeux Totems Pacé Vendredi 10 avril 2026, 20h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Jeux coopératifs, jeux d’ambiance, jeux de stratégie… un point commun : l’équipe de Totems sera là pour les animer. Entre amis, seule ou en famille, la bonne humeur sera de mise !

Jeux coopératifs, jeux d’ambiance, jeux de stratégie… un point commun : l’équipe de Totems sera là pour les animer. Entre amis, seule ou en famille, la bonne humeur sera de mise !

Vendredi 10 avril à partir de 20h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-10T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-10T23:00:00.000+02:00

1

http://www.totems.bzh/

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine

contact@totems.bzh 02 99 85 51 10



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

