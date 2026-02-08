Soirée jeux

156 avenue Fin de la Guerre Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 19:00:00

fin : 2026-03-27 22:30:00

Date(s) :

2026-03-27

Grands joueurs ? Petits joueurs ? Mauvais joueurs ? Venez jouer avec nous et passez une soirée pleine de bonne humeur ! -)

Ambiance auberge espagnole, pensez à ramener un petit quelque chose à manger ou à boire ;-)

Grands joueurs ? Petits joueurs ? Mauvais joueurs ? Venez jouer avec nous et passez une soirée pleine de bonne humeur ! -)

Ambiance auberge espagnole, pensez à ramener un petit quelque chose à manger ou à boire ;-) .

156 avenue Fin de la Guerre Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 44 00 mediatheque@ville-tourcoing.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Big players? Little players? Bad players? Come and play with us and enjoy a fun-filled evening! -)

Don’t forget to bring a little something to eat or drink ;-)

L’événement Soirée jeux Tourcoing a été mis à jour le 2026-02-08 par Hauts-de-France Tourisme