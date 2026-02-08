Soirée jeux Tourcoing
Soirée jeux Tourcoing vendredi 27 mars 2026.
Soirée jeux
156 avenue Fin de la Guerre Tourcoing Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 19:00:00
fin : 2026-03-27 22:30:00
Date(s) :
2026-03-27
Grands joueurs ? Petits joueurs ? Mauvais joueurs ? Venez jouer avec nous et passez une soirée pleine de bonne humeur ! -)
Ambiance auberge espagnole, pensez à ramener un petit quelque chose à manger ou à boire ;-)
156 avenue Fin de la Guerre Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 44 00 mediatheque@ville-tourcoing.fr
English :
Big players? Little players? Bad players? Come and play with us and enjoy a fun-filled evening! -)
Don’t forget to bring a little something to eat or drink ;-)
