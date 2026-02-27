Soirée jeux Tous gagnants ! Espace Culturel du Pays de Nay Nay

Soirée jeux Tous gagnants !

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-05

2026-03-05

Oubliez la compétition, gardez le plaisir !

Venez découvrir des jeux où l’on gagne tous ensemble comme Just One, The Mind, Hanabi ou Bandido, et laissez-vous emporter par l’imaginaire et les fous rires avec Dixit, Concept, Imagine…

Une soirée idéale pour jouer, coopérer et s’amuser avec des jeux qui font du bien et partager un moment de détente. Dès 16 ans Sur inscription .

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 79 culture@paysdenay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

