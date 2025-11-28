Soirée jeux Médiathèque Val Suran
Soirée jeux Médiathèque Val Suran vendredi 28 novembre 2025.
Soirée jeux
Médiathèque 16 Place de la Mairie Val Suran Jura
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-11-28 18:00:00
fin : 2025-11-28 20:00:00
2025-11-28
Soirée jeux le vendredi 28 novembre de 18h à 20h à la médiathèque de Val Suran.
Public familial Gratuit Inscription conseillée.
Rires, enquêtes et défis la soirée où chaque partie est un mystère ! .
Médiathèque 16 Place de la Mairie Val Suran 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 53 45
