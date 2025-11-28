Soirée jeux Médiathèque Val Suran

Soirée jeux

Médiathèque 16 Place de la Mairie Val Suran Jura

Gratuit

Début : 2025-11-28 18:00:00

fin : 2025-11-28 20:00:00

2025-11-28

Soirée jeux le vendredi 28 novembre de 18h à 20h à la médiathèque de Val Suran.

Public familial Gratuit Inscription conseillée.

Rires, enquêtes et défis la soirée où chaque partie est un mystère ! .

Médiathèque 16 Place de la Mairie Val Suran 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 53 45

