Soirée jeux – MJC Châteauvert Valence, 16 mai 2025 20:00, Valence.

Drôme

Soirée jeux MJC Châteauvert 3 place des buissonnets Valence Drôme

Début : 2025-05-16 20:00:00

fin : 2025-05-16

2025-05-16

Venez vous amuser en famille ou entre amis, découvrir ou redécouvrir des jeux originaux et récents.

MJC Châteauvert 3 place des buissonnets

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 81 26 20 mjc@mjc-chateauvert.fr

English :

Come and have fun with family and friends, and discover or rediscover the latest original games.

German :

Kommen Sie und amüsieren Sie sich mit der Familie oder mit Freunden, entdecken Sie originelle und neue Spiele oder entdecken Sie sie wieder.

Italiano :

Venite a divertirvi in famiglia o con gli amici, scoprendo o riscoprendo giochi originali e recenti.

Espanol :

Venga a divertirse en familia o con amigos, descubriendo o redescubriendo juegos originales y recientes.

