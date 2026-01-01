Soirée jeux MJC Châteauvert Valence
Soirée jeux MJC Châteauvert Valence vendredi 16 janvier 2026.
MJC Châteauvert 3 place des Buissonnets Valence Drôme
Début : 2026-01-16 20:00:00
fin : 2026-01-16 23:00:00
MJC Châteauvert 3 place des Buissonnets Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 81 26 20 culture@mjc-chateauvert.fr
English :
Game night
