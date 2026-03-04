Soirée Jeux Centre Culturel de Fontlozier Valence

Soirée Jeux

Centre Culturel de Fontlozier 95 avenue de la Libération Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:30:00

fin : 2026-04-24 21:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Venez passer un moment convivial autour des jeux de société, en famille, entre amis ou entre habitants du quartier. Cette soirée est l’occasion de se retrouver, de découvrir de nouveaux jeux et de partager un moment simple et chaleureux.

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Centre Culturel de Fontlozier 95 avenue de la Libération Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 64 04 85 67 accueil@ccf26.fr

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English :

Come and spend a convivial evening playing board games, with family, friends or local residents. This evening is an opportunity to get together, discover new games and share a simple, warm moment.

L’événement Soirée Jeux Valence a été mis à jour le 2026-03-20 par Valence Romans Tourisme