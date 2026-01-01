Soirée jeux Varaize
Soirée jeux Varaize samedi 24 janvier 2026.
Soirée jeux
Salle des fêtes Varaize Charente-Maritime
Début : 2026-01-24 20:00:00
fin : 2026-01-24 00:00:00
2026-01-24
Soirée jeux un moment de convivialité pour tous
.
Salle des fêtes Varaize 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 26 30 09
Games evening a moment of conviviality for all
