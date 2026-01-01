Soirée jeux La Barmacie Vaubecourt

Soirée jeux

La Barmacie 4 Route de Triaucourt Vaubecourt Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-17 20:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Viens relever des défis, rire et profiter d’une ambiance conviviale autour des jeux de société et de cartes. Bons moments garantis !Tout public

.

La Barmacie 4 Route de Triaucourt Vaubecourt 55250 Meuse Grand Est barmacie.vaubecourt@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and take up challenges, laugh and enjoy a convivial atmosphere around board and card games. Good times guaranteed!

L’événement Soirée jeux Vaubecourt a été mis à jour le 2026-01-08 par OT COEUR DE LORRAINE