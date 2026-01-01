Soirée jeux La Barmacie Vaubecourt
Soirée jeux La Barmacie Vaubecourt samedi 17 janvier 2026.
Soirée jeux
La Barmacie 4 Route de Triaucourt Vaubecourt Meuse
Viens relever des défis, rire et profiter d’une ambiance conviviale autour des jeux de société et de cartes. Bons moments garantis !Tout public
La Barmacie 4 Route de Triaucourt Vaubecourt 55250 Meuse Grand Est barmacie.vaubecourt@gmail.com
English :
Come and take up challenges, laugh and enjoy a convivial atmosphere around board and card games. Good times guaranteed!
L’événement Soirée jeux Vaubecourt a été mis à jour le 2026-01-08 par OT COEUR DE LORRAINE