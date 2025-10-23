Soirée jeux vidéo fight ZAC du Mont de Magny Gisors

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Début : 2025-10-23 19:00:00

En partenariat avec Montjavoult joue et Code 2319, soirée jeux vidéo sur le thème des combats. Venez vous affronter sur grand écran à Tekken 7, Street Fighter 6 et exclusivement 2XKO venez vous affronter dans l’univers de League of Legends dans ce jeu de combat 2V2, en version accès anticipé. .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

