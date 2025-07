SOIRÉE JEUX VIDÉO Ganges

« Overcooked ». Découvrez une nouvelle carte du monde et voyagez sur terre, en mer et dans les airs.

Public famille dès 10 ans — Durée 2h. Boissons et pizzas offertes. Sur réservation.

Cuisinez dans des restaurants de sushis, Des écoles de magie, Et des planètes extraterrestres !

Ensemble mettez la main à la pâte pour obtenir le meilleur score.

Dans le cadre du Festival numérique Les Cévennes connectées. .

Plan de l’Ormeau Ganges 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 73 84 24 mediatheque@ganges.fr

English :

« Overcooked. Discover a new world map and travel by land, sea and air.

Family audience from age 10 ? Duration: 2 hours. Complimentary drinks and pizza. Reservations required.

German :

« Overcooked ». Entdecken Sie eine neue Weltkarte und reisen Sie zu Land, zu Wasser und in der Luft.

Publikum Familie ab 10 Jahren ? Dauer 2 Stunden. Kostenlose Getränke und Pizzas. Auf Reservierung.

Italiano :

« Overcooked. Scoprite una nuova mappa del mondo e viaggiate per terra, mare e aria.

Per famiglie dai 10 anni in su? Durata 2 ore. Bevande e pizze in omaggio. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

« Overcooked Descubre un nuevo mapa del mundo y viaja por tierra, mar y aire.

Para familias a partir de 10 años ? Duración: 2 horas. Bebidas y pizzas de cortesía. Es necesario reservar.

