Début : 2025-06-19 19:00:00

En partenariat avec Montjavoult joue et Code 2319, soirée jeux vidéo sur le thème des combats. Venez vous affronter sur Street Fighter 6 et le bingo musical Hitster.

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris

Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

English : Soirée jeux vidéo

In partnership with Montjavoult joue and Code 2319, a fighting-themed video game evening. Come and battle it out on Street Fighter 6 and Hitster musical bingo.

German :

In Zusammenarbeit mit Montjavoult joue und Code 2319 findet ein Videospielabend zum Thema Kämpfe statt. Treten Sie in Street Fighter 6 und dem musikalischen Bingo Hitster gegeneinander an.

Italiano :

In collaborazione con Montjavoult joue e Code 2319, una serata di videogiochi sul tema del combattimento. Venite a giocare a Street Fighter 6 e al bingo musicale Hitster.

Espanol :

En colaboración con Montjavoult joue y Code 2319, una velada de videojuegos sobre el tema del combate. Ven a jugar a Street Fighter 6 y al bingo musical Hitster.

