Soirée jeux vidéo Horreur en réalité virtuelle Rue Kerdiaoulig Moëlan-sur-Mer
Rue Kerdiaoulig Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère
Début : 2025-10-24 18:00:00
fin : 2025-10-24
2025-10-24
Soirée horrifique réservée aux plus téméraires d’entre vous. Ombres menaçantes, lumière faiblarde, viens te plonger dans une atmosphère dont tu ne sortiras pas indemne !
Dès 14 ans .
Rue Kerdiaoulig Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39
