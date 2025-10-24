Soirée jeux vidéo Horreur en réalité virtuelle Rue Kerdiaoulig Moëlan-sur-Mer

Rue Kerdiaoulig Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2025-10-24 18:00:00

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Soirée horrifique réservée aux plus téméraires d’entre vous. Ombres menaçantes, lumière faiblarde, viens te plonger dans une atmosphère dont tu ne sortiras pas indemne !

Dès 14 ans .

Rue Kerdiaoulig Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39

