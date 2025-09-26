Soirée jeux vidéo Les nouvelles héroïnes du jeu vidéo Rue Kerdiaoulig Moëlan-sur-Mer

Rue Kerdiaoulig Médiathèque L'Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

18:00:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Depuis quelques années, les figures féminines ont investi le jeu vidéo autrement plus complexes, plus fortes, plus nuancées. Senua, Aloy, Amicia ou Ellie incarnent cette nouvelle génération d’héroïnes qui bousculent les codes, les stéréotypes et les attentes.

Cette soirée vous invite à venir les découvrir, les incarner et échanger autour de leur représentation. Un moment convivial, ludique et engagé, qui mêle action à la manette et réflexion autour du médium vidéoludique. .

