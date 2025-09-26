Soirée Jeux Vidéo- Les nouvelles héroïnes Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer

Début : 2025-09-26 18:00:00

fin : 2025-09-26 21:00:00

Les nouvelles héroïnes du jeu vidéo

Depuis quelques années, les figures féminines ont investi le jeu vidéo autrement plus complexes, plus fortes, plus nuancées.

Senua, Aloy, Amicia ou Ellie incarnent cette nouvelle génération d’héroïnes qui bousculent les codes, les stéréotypes et les attentes.

Cette soirée vous invite à venir les découvrir, les incarner et échanger autour de leur représentation.

Un moment convivial, ludique et engagé, qui mêle action à la manette et réflexion autour du médium vidéoludique.

Gratuit, sur inscription à la médiathèque .

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque l’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39

