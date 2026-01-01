Soirée jeux vidéo Café épicerie associatif Le Barabock Menglon
Soirée jeux vidéo
Café épicerie associatif Le Barabock 80, route des Tonnons Menglon Drôme
Début : 2026-01-13 18:00:00
2026-01-13
Soirée jeux vidéo. Apporter les consoles de votre enfance, venez jouer en famille et avec les copains
+33 4 26 58 87 72 contact@barabock.fr
English :
Video games evening. Bring your childhood consoles and play with family and friends
