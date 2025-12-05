Soirée jeux vidéo Saumur

Soirée jeux vidéo

Parce-que le jeu favorise l’échange et la rencontre, la Ludothèque propose plusieurs soirées conviviales, ouvertes à tous et gratuites. L’occasion de partager un moment en famille ou entre amis autour de thématiques variées, drôles et stimulantes.

Au programme du vendredi 5 décembre soirée jeux vidéo.

Le jeu vidéo, ce n’est pas que pour les ados ! Alors que les jeux vidéo peuvent parfois être source d’incompréhension entre parents et enfants, cette soirée est l’occasion de déconstruire les stéréotypes et de partager le plaisir de jouer ensemble.

Au programme jeux coopératifs, de plateforme, courses, combats, réflexion, karaoké ou encore danse sur PlayStation, Switch et Xbox. De Super Mario Bros Wonder à Overcooked, Fifa 24, Gang Beasts, Stick Fight, Pikuniku, mais aussi Dance Central et Let’s Sing, chacun trouvera son jeu favori.

Les jeux préférés de toutes les générations sont également mis à l’honneur grâce à l’association RGV, qui installe une vingtaine de consoles bornes d’arcade, Atari 2600, Megadrive, Wii…

Soirée organisée en partenariat avec la Scoope.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 5 décembre 2025 de 20h à 23h. .

880 avenue François Mitterrand Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 53 78 05 ludotheque@saumur.fr

English :

Because games encourage exchange and encounters, the Ludothèque is offering several friendly evenings, open to all and free of charge. An opportunity to share time with family and friends on a variety of fun and stimulating themes.

German :

Weil das Spiel den Austausch und die Begegnung fördert, bietet die Ludothek mehrere gesellige Abende an, die für alle offen und kostenlos sind. Die Gelegenheit, einen Moment mit der Familie oder mit Freunden zu teilen und dabei verschiedene, lustige und anregende Themen zu behandeln.

Italiano :

Poiché il gioco è un ottimo modo per conoscere altre persone, la Ludoteca propone una serie di serate divertenti, aperte a tutti e gratuite. È un’occasione per condividere il tempo con la famiglia e gli amici su una varietà di temi divertenti e stimolanti.

Espanol :

Porque los juegos son una excelente manera de conocer a otras personas, la ludoteca organiza una serie de veladas amistosas, abiertas a todos y gratuitas. Esta es tu oportunidad de compartir tiempo con familiares y amigos en torno a una variedad de temas divertidos y estimulantes.

