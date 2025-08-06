Soirée jeux vidéo Sports d’hiver Rue Kerdiaoulig Moëlan-sur-Mer
Soirée jeux vidéo Sports d’hiver
Rue Kerdiaoulig Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère
Début : 2026-02-13 18:00:00
fin : 2026-02-13
2026-02-13
En plein Jeux Olympiques d’hiver, c’est l’occasion de tester ton art de la glisse, manettes aux mains ou en VR !
Dès 12 ans .
