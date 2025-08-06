Soirée jeux vidéo Sports d’hiver Rue Kerdiaoulig Moëlan-sur-Mer

Soirée jeux vidéo Sports d’hiver Rue Kerdiaoulig Moëlan-sur-Mer vendredi 13 février 2026.

Soirée jeux vidéo Sports d’hiver

Rue Kerdiaoulig Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 18:00:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

En plein Jeux Olympiques d’hiver, c’est l’occasion de tester ton art de la glisse, manettes aux mains ou en VR !

Dès 12 ans .

Rue Kerdiaoulig Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée jeux vidéo Sports d’hiver Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS