Soirée jeux vidéo sur le thème de l’espace

12 Rue Mal Leclerc Hauteclocque Podensac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Quittez la Terre le temps d’une soirée !

A l’occasion des Nuits des étoiles d’hiver, affranchissez-vous de la gravité terrestre et venez jouer à des jeux vidéo sur le thème de l’espace ! Au programme du rétrogaming, de l’action et de l’aventure sur des consoles de dernière génération.

Et pour venir, pas besoin de ticket pour l’espace l’entrée sera libre et gratuite !

A partir de 8 ans .

12 Rue Mal Leclerc Hauteclocque Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 27 01 58 mediatheque@convergence-garonne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée jeux vidéo sur le thème de l’espace

L’événement Soirée jeux vidéo sur le thème de l’espace Podensac a été mis à jour le 2026-02-02 par La Gironde du Sud