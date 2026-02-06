Soirée jeux vidéo sur le thème de l’espace Podensac
Soirée jeux vidéo sur le thème de l’espace Podensac vendredi 13 février 2026.
Soirée jeux vidéo sur le thème de l’espace
12 Rue Mal Leclerc Hauteclocque Podensac Gironde
Quittez la Terre le temps d’une soirée !
A l’occasion des Nuits des étoiles d’hiver, affranchissez-vous de la gravité terrestre et venez jouer à des jeux vidéo sur le thème de l’espace ! Au programme du rétrogaming, de l’action et de l’aventure sur des consoles de dernière génération.
Et pour venir, pas besoin de ticket pour l’espace l’entrée sera libre et gratuite !
A partir de 8 ans .
12 Rue Mal Leclerc Hauteclocque Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 27 01 58 mediatheque@convergence-garonne.fr
