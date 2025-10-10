Soirée Jeux Vidéos Du dessin animé au jeu ! Médiathèque Saint-Amour Saint-Amour

Médiathèque Saint-Amour 4 Avenue Lucien Febvre Saint-Amour Jura

Début : 2025-10-10 18:30:00

fin : 2025-10-10 20:30:00

2025-10-10

Le vendredi 10 octobre de 18h30 à 20h30, la Médiathèque organise une soirée Jeux Vidéo du dessin animé au jeu !

Entrée gratuite et ouverte à tous et à toutes (adhérents et non adhérents), sur inscription. .

Médiathèque Saint-Amour 4 Avenue Lucien Febvre Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 05 61 mediatheque@ccportedujura.fr

