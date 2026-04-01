Soirée jeux vidéos Maison des Loisirs et de la Culture La Bresse

Soirée jeux vidéos

Maison des Loisirs et de la Culture 7A rue de la clairie La Bresse Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-04-21 18:00:00

fin : 2026-04-21 22:00:00

Date(s) :

2026-04-21

Rejoignez-nous pour une soirée jeux vidéos exceptionnelle, en partenariat avec Passion Gaming 88 ! Au programme tournois, découvertes de nouveaux jeux et moments conviviaux entre passionnés. Petite buvette et restauration sur place. À partir de 6 ans, les mineurs doivent être sous la responsabilité des parents.Tout public

5 .

Maison des Loisirs et de la Culture 7A rue de la clairie La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 25 60 09 ludothequemlclabresse@gmail.com

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English :

Join us for an exceptional video game evening, in partnership with Passion Gaming 88! On the program: tournaments, new game discoveries and convivial moments with fellow enthusiasts. Small refreshment bar and catering on site. Minors aged 6 and over must be under parental responsibility.

L’événement Soirée jeux vidéos La Bresse a été mis à jour le 2026-03-21 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES