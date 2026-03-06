Soirée jeux vidéos Place des Arènes Soustons

Soirée jeux vidéos

Place des Arènes Médiathèque de Soustons Soustons

Dès 8 ans en famille

Venez jouer en famille ou entre amis sur les consoles de la médiathèque. .

Place des Arènes Médiathèque de Soustons Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 53 67

English : Soirée jeux vidéos

For families aged 8 and over

Come and play with your family or friends on the media library’s consoles.

