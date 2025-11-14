Soirée Jeux Route de la Plage Vielle-Saint-Girons

Soirée Jeux

Route de la Plage Médiathèque Vielle-Saint-Girons Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

2025-11-14

Soirée animée par Benoît de la boutique de jeux As2Pik de Parentis-en-Born.

Gratuite et ouverte à tous, il y en aura pour tous les goûts.

A partager entres amis ou en famille!

Informations au 05 58 47 94 62. .

