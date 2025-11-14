Soirée Jeux Route de la Plage Vielle-Saint-Girons
Soirée Jeux Route de la Plage Vielle-Saint-Girons vendredi 14 novembre 2025.
Soirée Jeux
Route de la Plage Médiathèque Vielle-Saint-Girons Landes
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date :
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Soirée animée par Benoît de la boutique de jeux As2Pik de Parentis-en-Born.
Gratuite et ouverte à tous, il y en aura pour tous les goûts.
A partager entres amis ou en famille!
Informations au 05 58 47 94 62. .
Route de la Plage Médiathèque Vielle-Saint-Girons 40560 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 47 94 62
