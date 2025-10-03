Soirée jeux – viens explorer tes sens Bibliothèque Jean Zay La Chapelle-aux-Filtzméens

Soirée jeux – viens explorer tes sens Bibliothèque Jean Zay La Chapelle-aux-Filtzméens vendredi 3 octobre 2025.

Soirée jeux « Viens explorer tes sens »

19h30-20h30

Gratuit

Inscription préférable pour une meilleure organisation

Adapté à tous les âges

Bibliothèque Jean Zay 2 PLACE DE LA MAIRIE 35190 La Chapelle-aux-Filtzméens La Chapelle-aux-Filtzméens 35190 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299453832 https://www.la-chapelle-aux-filtzmeens.fr/culture-tourisme

Emmanuelle Lh.